Кемерово, , 12:27 — REGNUM 8-й Кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове 16 февраля вынес решение: освободить бывшего мэра Томска Ивана Кляйна от наказания по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и исключить наказание в виде штрафа, сообщает РИА «Томск». В то же время приговор по части статьи 285 (злоупотребление полномочиями) оставили без изменений. Защита мэра заявила о намерении обжаловать оставленный в силе приговор в Верховном суде РФ.

Экс-мэра Томска Ивана Кляйна освободили от наказания по уголовной статье Фото из личного архива Ивана Кляйна

Выступая перед судебной коллегией, Иван Кляйн заявил об отсутствии вреда от его управленческой деятельности. «В течение двух лет я из отличника по жизни, золотого медалиста в школе, отличника в двух институтах, отличника службы в рядах советской армии, имея 40 лет успешного труда на благо томичей, а значит для страны, превратился в серийного уголовника, — рассказал он. — Из лидера, за которым все эти годы шли люди, — в преступника. Моё уголовное дело возникло от ошибочного представления о безусловности конфликта интересов при замещении бизнесменом выборной муниципальной должности мэра города. При этом, отсутствие вреда от моей управленческой деятельности на посту мэра, к сожалению, не повлекло моего оправдания».

По словам экс-мэра, бизнесмен Ринат Аминов обратился к нему с предложением построить жилой квартал на территории бывшего радиозавода — в месте, где существуют вопросы с уровнем радиации, транспортной доступности и инфраструктуры. Кроме того, по словам Кляйна, жители района были категорически против такой застройки. По мнению экс-мэра, именно отказ Аминову стал причиной написания бизнесменом заявления в прокуратуру, по факту которого и было возбуждено действующее уголовное дело.

«Отбыв наказание без преступления, я и сейчас убежден в верности принятого мною первоначального решения об отказе Аминову в изменении территориальной зоны из производственной в жилую на его земельном участке для многоэтажной жилой застройки. Я действовал открыто, все основания моего решения об отказе были отражены в постановлении номер 21 от 23 января 2017 года», — рассказал Кляйн.

Напомним, после отказа в 2017 году работа с предложением Аминова в администрации Томска не прекратилась и с началом строительства транспортной развязки, после разработки Аминовым проекта планировки территории и предоставления документов об экологической безопасности участка его заявление о внесении изменений в Генплан города Томска и Правила землепользования и застройки было удовлетворено именно Кляйном через два года. В материале дела содержится это решение от 30 апреля 2019 года, а именно, о направлении предложения Аминова для разрешения в последующих процедурах по замене территориальной зоны. Однако, по мнению Ивана Кляйна, бизнесмену это уже стало неинтересно и, организовав «уголовку» для главы города, он погрузился в другие проекты.

Кроме того, экс-чиновник дал комментарии по другому вменяемому ему уголовному эпизоду. Дело касается предоставления якобы по заниженной стоимости земельного участка его дочери.

«Намерение дочери приобрести участок было опубликовано в установленном законом порядке. А представитель администрации города Томска, признанный потерпевшим и в суде первой, и апелляционной инстанции уверенно заявлял об отсутствии какого либо ущерба и, как следствие, состава преступления по указанному эпизоду», — сообщил экс-мэр.

По словам Кляйна, все показания по уголовному делу против него давали бывшие судимые сотрудники по договоренности со следствием о замене им реальных сроков на условные. При этом ни одно из показаний более 100 свидетелей в его пользу не было учтено судом.

«Судебные инстанции по всем вмененным мне эпизодам предпочли положить в основу судебных актов показания ранее судимых за должностные преступления бывших сотрудников администрации города: Подгорной, Сурикова, Вяткина. Отмечу, что руководителя первого отдела СУ СК по ТО Арефьева, который согласовывал мое громкое задержание и арест как опасного преступника самого обвинили во взяточничестве и он находится под стражей до настоящего времени», — сообщил Кляйн.

По сообщению «Российской газеты», действующего на тот момент мэра прослушивали в течение двух с половиной лет. Эти технические мероприятия начались в 2017 году, в 2019 году рабочий кабинет мэра, помимо аудио, оснастили еще и видеоаппаратурой. При этом в постановлениях суда о разрешении так называемой «прослушки» не фигурировали основания, которые сейчас предъявлены в качестве вины по делу. По мнению СМИ, законность для «прослушки» вызывает большие сомнения.

В то же время, по мнению экс-мэра, судебные разбирательства и приговор суда не повлияли на доверие жителей Томска к мэру.

«Томичи продолжают верить в мою невиновность, в справедливость. Они убеждены, что человек, у которого вся жизнь была посвящена служению людям и государству, не может в одночасье стать преступником. Жители Томска поддерживали меня и поддерживают до настоящего времени», — заявил экс-глава Томска.

Иван Кляйн и его адвокаты в кассации просили отменить решения томских судов и прекратить производство по настоящему уголовному делу, поскольку, по их мнению, Кляйн не совершал преступлений и абсолютно невиновен, а в предыдущих инстанциях были допущены нарушения, являющиеся основаниями для отмены приговора.

Напомним, что приговор временно отстраненному мэру Томска Ивану Кляйну был вынесен Советским районным судом города 30 декабря 2021 года. По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и штрафом в размере 200 000 рублей. В апреле 2022 Кляйн был переведён из СИЗО под домашний арест в НИИ онкологии для прохождения лечения. В конце июля Томский областной суд в апелляции оставил решение предыдущей инстанции без изменений.

В настоящее время экс-мэр находится под домашним арестом, так как за месяц до апелляции его обвинили в новом преступлении.

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