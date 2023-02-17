Песков: в графике Путина пока нет телефонного разговора с Токаевым

Москва, , 12:23 — REGNUM В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом 17 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет, пока в графике нет разговора двух президентов», — сказал Песков.

16 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с июля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января Путин и Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили темы двустороннего стратегического партнерства.

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