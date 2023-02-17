Херсон, 17 февраля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Предприниматель, размещавший билборды с лозунгами в поддержку России, задержан в Херсоне, говорится в опубликованном 17 февраля сообщении Генеральной прокуратуры Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Задержанный — собственник местного рекламного агентства. Подконтрольные Киеву власти обвиняют его в сотрудничестве с Россией, изготовлении и размещении рекламы с информационной поддержкой референдума о вступлении региона в состав РФ.

Предпринимателю предъявили обвинение в коллаборационистской деятельности. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Херсонская область вошла в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам проведенного в регионе референдума. Киев не признаёт легитимность процедуры и продолжает обстреливать область. Херсон остаётся под контролем ВСУ.