МИД России обвинил Метрополитен-музей в мошенничестве
Москва, 17 февраля 2023, 12:20 — REGNUM Нью-йоркский Метрополитен-музей занимается антинаучной деятельностью, заявила 17 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так она прокомментировала решение музея относить русских художников Илью Репина и Ивана Айвазовского (уроженцев Чугуева Харьковской области и Феодосии (Крым) соответственно) к числу украинцев.
Это не просто подлог, ошибка или политизация искусства — это мошенничество, с которым должны бороться правоохранительные органы, считает Захарова.