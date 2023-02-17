Москва, 17 февраля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Нью-йоркский Метрополитен-музей занимается антинаучной деятельностью, заявила 17 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Так она прокомментировала решение музея относить русских художников Илью Репина и Ивана Айвазовского (уроженцев Чугуева Харьковской области и Феодосии [Крым] соответственно) к числу украинцев.

Это не просто подлог, ошибка или политизация искусства — это мошенничество, с которым должны бороться правоохранительные органы, считает Захарова.