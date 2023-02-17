Москва, 17 февраля, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Заявления заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд об «ударах по Крыму» лишний раз подтверждают вовлеченность США в конфликт на Украине. Об этом 17 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

Захарова заявила, что в очередной раз приходится констатировать вовлеченность США в конфликт на Украине.

Дипломат пояснила, что США предоставляют Киеву оружие, разведданные, а также напрямую участвуют в планировании боевых операций. Кроме этого, они ведут обучение военнослужащих ВСУ и боевиков незаконных воинских формирований и делают это уже давно, добавила она.

Она также обратила внимание на то, что именно США запретило Киеву вести переговоры с Россией.

Захарова напомнила, что сейчас США подстрекают Киев к дальнейшей эскалации, переносу войны на территорию России — вот так, прямыми ударами.

«То, о чем мы предупреждали раньше, и то, из-за чего мы были вынуждены начать специальную военную операцию», — заявила дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты России в Крыму «легитимными целями» для Киева, она также заявила, что Вашингтон поддерживает удары по ним.

Нуланд также заявила, что Киеву нужно вернуть некоторые территории, прежде чем задумываться о том, что Крым снова станет принадлежать Украине.