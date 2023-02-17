Пекин, 17 февраля, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин 24 февраля планирует выступление с «мирной речью», заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни после переговоров с китайским коллегой в Риме.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Напомним, встреча глав внешнеполитических ведомств Италии и Китая прошла 16 февраля.

Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто утверждал, что Киев запросил у Рима средства защиты от ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению обозревателя Associated Press Тары Копп, Вашингтон, пока на Украине идёт война, не только поддерживает Киев, но и извлекает уроки с прицелом на возможное столкновение с Китаем в будущем.