Захарова назвала цинизмом непризнание США и НАТО стороной конфликта на Украине

Москва, , 12:07 — REGNUM Непризнание Соединенных Штатов и других стран НАТО стороной конфликта на Украине является верхом цинизма и трусости, заявила 17 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По ее словам, США и странам НАТО в целом безразлично то, что мишенями ВСУ являются жилые кварталы, школы, больницы, детские сады.

Она добавила, что вовлеченность США и НАТО максимальная, провокационная деятельность идет на протяжении многих лет.

«Это, конечно, вверх цинизма и трусости — сознаться в собственной причастности к преступлениям, которые совершаются руками украинской военщины», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что появление неопознанных летающих объектов (НЛО) над США совпало с исчерпанием антироссийской тематики, ведь внимание публики необходимо чем-то удерживать.

Она отметила, что в США грядут президентские выборы, а значит, «будут и покемоны, будут и НЛО». Связанные с Россией темы исчерпаны полностью, выехать и приехать на них куда-либо невозможно.