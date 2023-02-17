Пермь, , 12:16 — REGNUM Жительница села Култаево в Пермском крае бросилась на помощь мальчику, который провалился под лёд на реке. О спасении ребёнка она рассказала 17 февраля RT.

Тонкий лед Ian Mackenzie

Накануне 26-летняя Лейла Абдулазимова ехала на такси по мосту и сначала заметила девочку, которая смотрела на реку. Потом девушка увидела в воде мальчика со школьным ранцем на спине, провалившегося под лёд у берега, и остановила такси.

«Я когда открыла дверь, ребёнок кричал. Я побежала туда», — рассказала Лейла.

По её словам, эмоций в этот момент не было, в мыслях было лишь спасение ребёнка. Водителя такси Лейла попросила страховать её, сама она поползла по льду к проруби и вытащила мальчика на берег. Школьника — он оказался первоклассником — отвезли домой. Родителей уже предупредили о произошедшем, они встречали такси у дома.

Отец мальчика, по словам Лейлы, был в шоке. Мать позднее сообщила, что с ребёнком всё в порядке, он отделался испугом.