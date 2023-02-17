Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 12:04 — REGNUM Карнавал, который прославился на весь мир, стартует в Рио-де-Жанейро, он будет проходить с 17 до 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Бразилии.

Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро Иван Шилов © ИА REGNUM

По традиции, в начале карнавала мэр города вручит ключи от города карнавальному «королю Мому». После этого танцы и музыка наполнят улицы многих городов Бразилии, при этом самое большое и яркое шествие пройдет на Самбодроме в Рио-де-Жанейро.

На специально оборудованной для карнавалов улице покажут своё мастерство различные творческие коллективы и школы самбо.

Ожидается, что мероприятия привлекут порядка 46 млн гостей.