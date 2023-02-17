В Китае призвали США отказаться от любых контактов с Тайванем

Пекин, , 11:56 — REGNUM Вашингтон должен прекратить поддерживать межармейские контакты с Тайванем во избежание повторной эскалации напряженности. Об этом 17 февраля заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.

«Мы настаиваем, чтобы американская сторона… прекратила официальное взаимодействие с Тайванем», — заявил он, призвав Соединённые Штаты не вмешиваться в тайваньский вопрос.

Таким образом китайская сторона прокомментировала возможный визит заместителя помощника министра обороны США Майкла Чейза в Тайбэй.

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По словам официального представителя МИД КНР, Вашингтон должен соблюдать принцип «одного Китая», а также совместные договорённости. Он призвал американское правительство сдержать свои обещания, касающиеся поддержки Тайваня.

«Мы решительно против официальных связей между США и Тайванем», — подытожил Ван Вэньбин, акцентировав внимание на том, что Пекин занимает по данному вопросу «чёткую и неизменную позицию».

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель Associated Press Тара Копп заявила, что Вашингтон, пока на Украине идёт война, не только поддерживает Киев, но и извлекает уроки с прицелом на возможное столкновение с Китаем в будущем.