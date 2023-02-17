Законопроект о детях специальной военной операции внесен в Госдуму

Москва, , 11:51 — REGNUM Законопроект об установлении особого статуса «Дети специальной военной операции» внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР во главе с руководителем фракции Леонидом Слуцким, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Дети едят белый хлеб на одной из улиц в Мариуполе © РИА Новости

Подобный статус предлагается закрепить за гражданами России, чье детство пришлось на время проведения специальной военной операции России на Украине и которые проживали в этот период в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, либо в одном из приграничных с ними районах соседних регионов России, также затронутых последствиями боевых действий.

Авторы инициативы отметили, что приобретение этого статуса даст юридические основания и условия для принятия мер по компенсации страданий и потерь, понесенных этими гражданами в результате боевых действий, спровоцированных властями Украины.

Отмечается, что в будущем, опираясь на статус «Детей СВО» российское правительство или органы власти в регионах смогут предоставлять им необходимые и справедливые льготы по примеру граждан, имеющих статус Детей войны, установленного в отдельных регионах России для граждан Советского Союза, родившихся в период с 1930 (в некоторых регионах с 1924) по 1945 годы.