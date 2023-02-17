Почти 80% населения Литвы считает, что ситуация в стране ухудшается

Вильнюс, , 11:49 — REGNUM Почти 80% жителей Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается. Об этом 17 февраля сообщает радио LRT со ссылкой на результаты опроса, проведённого компанией по изучению общественного мнения Baltijos tyrimai.

Жительница Литвы © Виталий Невар/ТАСС

«79% участников опроса придерживаются мнения, что ситуация в стране ухудшается», — сообщил портал радиостанции.

Только 20% опрошенных считают, что жить в стране становится лучше. Ещё 1% респондентов не смог сформулировать какого-либо определённого мнения.

Отмечается, что по сравнению с опросом, проведённым в ноябре 2022 года, пессимистов стало меньше. Тогда мнения об ухудшении жизни придерживались 87% ответивших.

В опросе, который проводился с 19 января по 31 января, участвовали 1023 человека.