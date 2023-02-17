Москва, 17 февраля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, сообщили 17 февраля в пресс-службе белорусского лидера.

Петр Ковалев/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Глава Белоруссии в Москве проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что посетит Китай в марте текущего года. По его словам, визит состоится в начале месяца по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.