Южно-Сахалинск, 17 февраля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. В Сахалинской области возбудили уголовное дело после крушения вертолёта Robinson 44. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

По её информации, днём 17 февраля вертолёт Robinson 44 с двумя пассажирами на борту вылетел с посадочной площадки Оленья Горка, которая расположена в Южно-Сахалинске, по направлению к горе пик Чехова.

В 15 часов 16 минут вертолёт сел на горе пик Чехова, после этого пилот не подтвердил взлет органу воздушного движения и в 16 часов 02 минуты произошло срабатывание сигнала бедствия воздушного судна по международной спутниковой системе КОСПАС.

Уточняется, что воздушное судно обнаружено, количество пострадавших лиц сейчас уточняется.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Как передавало ИА REGNUM, на место аварийной посадки вертолёта в Сахалинской области направлены силы и средства МЧС России.

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