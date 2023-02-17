Симферополь, 17 февраля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Два беспилотных летательных аппарата ВСУ атаковали позиции российских военных в районе села Оленевка в Крыму. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

16 февраля около 5 часов утра территорию военной части на мысе Тарханкут, расположенном на западе Крымского полуострова, атаковали два украинских беспилотника. Один из них взорвался в месте расположения радиолокационной техники.

«В Черноморском районе два беспилотных летательных аппарата неустановленной модели поразили конструкцию, укрывающую радиолокационную технику. Один из дронов сдетонировал, что привело к повреждению тентованного полотна указанной конструкции. Пострадавших при падении дрона нет», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских дрона над морем. Еще несколько БПЛА сбили в акватории — в зоне Республики Крым.