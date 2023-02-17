Москва, 17 февраля, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Директор рыболовной компании в России настолько сильно поверил в легенду лжебанкиров, что сделал 25 разных переводов в течение трех недель на общую сумму 52,5 млн рублей. Об этом 17 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

16 февраля бизнесмен обратился в полицию, когда наконец понял, что огромная сумма, которую он пытался спасти от хищения, на самом деле была похищена теми самыми спасителями. Как рассказал бизнесмен полиции, первый звонок ему поступил еще 25 января. Звонивший мужчина представился сотрудником банка ВТБ. Дальше все шло уже по отработанной схеме — жертве приходили уведомления стандартного содержания: «С вашего счета пытаются похитить все деньги, вам нужно их снять и перевести на указанные нами счета».

«С 25 января по 13 февраля бизнесмен сделал 25 разных переводов на различные счета, открытые в разных банках: ВТБ, Хоум Кредит, «Авангард», Совкомбанк. За три недели, переводя каждый день огромные суммы, мужчина и не заподозрил, что он не спасает деньги, а, наоборот, с ними прощается. В общей сложности сумма ущерба составила 52,435 млн рублей. Номер, с которого звонили мошенники, зарегистрирован в Челябинской области», — сообщил собеседник агентства.

Сейчас правоохранители блокируют счета, на которые бизнесмен переводил деньги.