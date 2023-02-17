Москва, 17 февраля, 2023, 11:39 — ИА Регнум. В отношении агента СБУ, причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге, возбудили уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС Задержание гражданина Украины, причастного к совершению диверсионных акций на объектах железной дороги

Уголовное дело о диверсии возбуждено 16 февраля. При этом само преступление было совершено в конце января текущего года.

Напомним, что 15 февраля силовики задержали уроженца Харьковской области, который по заданию спецслужб Украины поджигал шкафы с аппаратурой на объектах железной дороги.

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В ходе допроса задержанный признался, что начал сотрудничать с украинскими и польскими спецслужбами из-за угроз его дочери.

14 февраля в Пензенской области были задержаны четверо подростков, которые подожгли релейный шкаф, а в Красноярском крае — трое молодых людей за поджог трансформаторной подстанции в селе Овсянка. 13 февраля у железнодорожного подъезда к военному объекту Министерства обороны в Подмосковье задержали мужчину. У него изъяли профессиональную камеру с фотографиями разных железнодорожных объектов и несколько мобильных телефонов.

Как сообщало ИА REGNUM, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что в период специальной военной операции существенно возросло число террористических диверсий спецслужб Украины на инфраструктурных объектах.