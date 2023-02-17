Южно-Сахалинск, 17 февраля, 2023, 11:20 — ИА Регнум. На место аварийной посадки вертолёта в Сахалинской области направлены силы и средства МЧС России. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

По её информации, поступило сообщение об аварийной посадке вертолёта Robinson R 44 северо-восточнее горы Красная.

Отмечается, что на поиски была срочно направлена наземная группа спасателей на снегоходах, в готовность также был приведён вертолёт Ми-8 МЧС России. Всего было привлечено 18 человек и восемь единиц техники.

По информации СМИ, пилот и один из пассажиров аварийно севшего вертолета Robinson получили не совместимые с жизнью травмы, ещё один человек был эвакуирован.