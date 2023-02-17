Суд прекратил производство по ходатайству Ефремова о переводе на принудительные работы

Белгород, , 11:12 — REGNUM Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил производство по ходатайству российского актёра Михаила Ефремова о замене лишения свободы на принудительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Михаил Ефремов © Пресс-служба Мосгорсуда/РИА Новости

Напомним, что 23 января актер, отбывающий наказание за совершенное ДТП, в результате которого по его вине погиб человек, попросил изменить наказание. Вместо лишения свободы в колонии он просил оставшуюся часть наказания заменить на принудительные работы. Однако 13 февраля Ефремов попросил прекратить производство по его ходатайству адвоката.

«Прекратили производство по ходатайству Ефремова», — приводят РИА Новости слова представителя суда.

ДТП с участием актера произошло 8 июня 2020 года в Москве. На одной из центральных улиц джип, за рулем которого находился артист в состоянии алкогольного опьянения, врезался в грузовой мини-автомобиль. Его водитель скончался от полученных травм.

По решению суда Ефсудебремова отправили в колонию на восемь лет. Позже срок наказания снизили на полгода.

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