Москва, , 11:19 — REGNUM Российский футболист Артём Семейкин сообщил, что после массовой драки в турецком отеле с украинскими футболистами стал получать сообщения от жителей Украины, в которых они обещают поймать его. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский футболист Артём Семейкин Цитата из видео: «Послематчевое интервью: Артём Семейкин»

Семейкин опроверг информацию о том, что в тот день футболисты «Шинника» находились в нетрезвом состоянии. Также он назвал «бредом» сообщения о том, что якобы украинские журналисты одержали в этой драке победу.

На вопрос журналиста о том, поступают ли в его адрес угрозы, футболист заявил, что он получает сообщения, в которых украинцы пишут какую-то чепуху.

«Да даже не угрозы, просто какую-то чепуху написывают. Содержание примерно такое: найдем, поймаем и всё такое. Я не закрывал социальные сети, ответил одному из них: «Слава России». Мне грубят, а я отвечаю коротко», — приводит агентство его слова.

Он также сказал, что после драки чувствует себя великолепно.

Как передавало ИА REGNUM, в турецком отеле произошла массовая драка между украинскими и российскими футболистами.

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