Захарова ответила Нуланд на слова о Нобелевской премии мира для Нетаньяху

Москва, , 11:04 — REGNUM Было бы лучше, если бы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил Нобелевскую премию за урегулирование ближневосточного конфликта, а не за разговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 17 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Биньямин Нетаньяху © ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

Захарова отреагировала на слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, которая пообещала Нетаньяху Нобелевскую премию мира, если тот убедит Путина закончить конфликт на Украине.

«Виктория, лучше за урегулирование ближневосточного конфликта и полнокровное существование государства Палестина. Или это совсем нереалистично?» — написала Захарова.

Также представитель российского МИД написала, что не знала, что Нуланд принимает решения за Нобелевский комитет.

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