Анкара, 17 февраля, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Возможное землетрясение в Стамбуле, о котором предупреждают эксперты, приведёт к ещё более разрушительным последствиям по сравнению с недавними мощными толчками на юге страны. Об этом пишет 17 февраля газета Hürriyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

Учёные отмечают, что Стамбул находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, всего в 15–20 километрах южнее участка Северо-Анатолийского разлома, проходящего под Мраморным морем. С этим и связана угроза землетрясения, для которого толчок в Кахраманмараше можно назвать репетицией.

«По мнению экспертов, ожидаемое стамбульское землетрясение превысит наши потери в Кахраманмараше с точки зрения разрушений, которые оно вызовет, а также экономических и социальных последствий», — говорится в статье.

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Отмечается, что при землетрясении силой от 7,5 балла значительные повреждения получат около 13,5 тыс. зданий, которых в Стамбуле насчитывается более 1,1 млн. Серьёзные повреждения получат более 200 тыс. квартир, в каждой из которых проживают в среднем три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате двух землетрясений, произошедших на юге Турции 9 февраля, погибли, по последним данным властей, свыше 38 тыс. человек.