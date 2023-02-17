Вена, , 11:11 — REGNUM Западные страны должны сделать всё возможное, чтобы положить конец украинскому конфликту. Об этом, как передает австрийское издание Exxpress, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

Сара Вагенкнехт © Michael Kappeler/Global Look Press

«Всегда ссылаться на нежелание Путина вести переговоры неправильно, по крайней мере, до тех пор, пока России не будет сделано серьезное предложение по миру и проявлена определенная готовность к компромиссу», — заявила она, добавив, что ключом к миру является нейтралитет Украины.

По её словам, давать Киеву надежду на членство в Североатлантическом альянсе было неразумно.

Политик подвергла критике размещение солдат альянса на территории Украины в 2021 году, а также американо-украинские маневры в Чёрном море. Вагенкнехт также сообщила о необходимости гарантий безопасности для Украины, которые не связаны со вступлением в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя государственного совета Республики Крым Владимир Бобков заявил, что в случае агрессии в отношении Крыма со стороны Украины ответ будет жесточайшим, поскольку позволит применить в отношении Украины максимально разрушительные средства поражения.