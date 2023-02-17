Сара Вагенкнехт: Запад должен сделать первый шаг к миру с Россией
Вена, 17 февраля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Западные страны должны сделать всё возможное, чтобы положить конец украинскому конфликту. Об этом, как передает австрийское издание Exxpress, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.
«Всегда ссылаться на нежелание Путина вести переговоры неправильно, по крайней мере, до тех пор, пока России не будет сделано серьезное предложение по миру и проявлена определенная готовность к компромиссу», — заявила она, добавив, что ключом к миру является нейтралитет Украины.
По её словам, давать Киеву надежду на членство в Североатлантическом альянсе было неразумно.
Политик подвергла критике размещение солдат альянса на территории Украины в 2021 году, а также американо-украинские маневры в Чёрном море. Вагенкнехт также сообщила о необходимости гарантий безопасности для Украины, которые не связаны со вступлением в НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя государственного совета Республики Крым Владимир Бобков заявил, что в случае агрессии в отношении Крыма со стороны Украины ответ будет жесточайшим, поскольку позволит применить в отношении Украины максимально разрушительные средства поражения.