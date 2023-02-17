Южно-Сахалинск, , 10:50 — REGNUM Пропавший в Сахалинской области вертолет Robinson совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная, сообщили 17 февраля в МЧС России.

Спасатели МЧС России направляются на место аварийной посадки вертолета в Сахалинской области Цитата из видео МЧС России

«В МЧС России поступило сообщение об аварийной посадке вертолёта Robinson R 44 в Сахалинской области», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что самолет совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная, на место выдвинулись на снегоходах спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 февраля в Сахалинской области пропал с радаров вертолет Robinson, на борту которого находились три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря из-за задымления на борту следовавший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. на борту воздушного судна находились 112 человек, двум из которых стало плохо и потребовалась помощь медиков.

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