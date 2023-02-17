Спасатели нашли пропавший в Сахалинской области вертолет Robinson
Южно-Сахалинск, 17 февраля, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Пропавший в Сахалинской области вертолет Robinson совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная, сообщили 17 февраля в МЧС России.
Отмечается, что самолет совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная, на место выдвинулись на снегоходах спасатели.
Напомним, ранее сообщалось, что 17 февраля в Сахалинской области пропал с радаров вертолет Robinson, на борту которого находились три человека.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря из-за задымления на борту следовавший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. на борту воздушного судна находились 112 человек, двум из которых стало плохо и потребовалась помощь медиков.
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