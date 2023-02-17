Берлин, 17 февраля, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Российская спецоперация на Украине безжалостно указала на слабые стороны НАТО, заявила обозреватель немецкого телеканала ARD Хельга Шмидт в материале, опубликованном 17 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

За большинство слабостей альянса, говорится в статье, ответственны европейцы. Одна из таких слабостей — нехватка боеприпасов для тяжёлой артиллерии. Если заказать их сегодня, ждать придётся по меньшей мере два года.

«Слишком много разных систем вооружения, которые не работают вместе. Бесчисленные танки, которые годами украшали статистику, а теперь совершенно непригодны для использования», — подчёркивает Шмидт.

Кроме США, никто не следовал правилам снабжения альянса. Ни в одной стране ЕС боеприпасов не хватит больше, чем на неделю, хотя начало спецоперации РФ неожиданностью для НАТО не было.

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Автор отмечает, что действующее сотрудничество в альянсе встречается редко, несмотря на программы, созданные ЕС. С точки зрения политики вооружений Евросоюз по-прежнему остаётся лоскутным одеялом. Так, все 27 стран-участников предпочитают заказывать танки, гаубицы и штурмовые винтовки у собственных оружейных компаний.