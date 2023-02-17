В Самарской области один человек погиб при взрыве на оборонном заводе
Самара, 17 февраля 2023, 10:46 — REGNUM На Чапаевском механическом заводе в Самарской области 16 февраля сдетонировала взрывчатка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
«В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло», — приводит агентство слова собеседника.
Уточняется, что в результате один человек получил не совместимые с жизнью травмы, три человека были ранены.
Отмечается, что на Чапаевском механическом заводе выпускают в том числе капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры и кумулятивные заряды.
Как сообщало ИА REGNUM, не менее четырех человек погибли в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева.
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