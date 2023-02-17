Самара, , 10:46 — REGNUM На Чапаевском механическом заводе в Самарской области 16 февраля сдетонировала взрывчатка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло», — приводит агентство слова собеседника.

Уточняется, что в результате один человек получил не совместимые с жизнью травмы, три человека были ранены.

Отмечается, что на Чапаевском механическом заводе выпускают в том числе капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры и кумулятивные заряды.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее четырех человек погибли в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева.

Читайте также: При взрыве на бывшем заводе в Киеве погибли четыре человека