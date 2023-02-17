Путину доверяют более 79% россиян, показал опрос ВЦИОМ

Москва, , 10:46 — REGNUM Большинство жителей Российской Федерации доверяют президенту страны Владимиру Путину, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Президент РФ Владимир Путин © Сергей Карпухин/ТАСС

Результаты опроса свидетельствуют, что 79,1% российских граждан доверяют президенту. Противоположного мнения придерживаются 16,7% опрошенных.

Между тем 76% россиян одобряют действия главы государства, не одобряют — 14,3%.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 6 по 12 февраля. В нём приняли участие около 1600 российских граждан в возрасте 18 лет и старше. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Москву на переговоры с главой России Владимиром Путиным.