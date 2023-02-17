В Харькове сообщили о взрывах на одном из предприятий
Харьков, Украина, 17 февраля 2023, 10:38 — REGNUM В результате взрывов в Харькове повреждены цеха одного из предприятий. Об этом 17 февраля сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов в Telegram-канале.
По его словам, взрывы произошли ночью в Киевском и Основянском районах города.
«Обошлось без пострадавших. Повреждены цеха одного из предприятий», — написал он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Днепропетровской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.
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