Харьков, Украина, 17 февраля, 2023, 10:38 — ИА Регнум. В результате взрывов в Харькове повреждены цеха одного из предприятий. Об этом 17 февраля сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

По его словам, взрывы произошли ночью в Киевском и Основянском районах города.

«Обошлось без пострадавших. Повреждены цеха одного из предприятий», — написал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Днепропетровской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.