Москва, , 10:43 — REGNUM Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев стал новым командующим Центральным военным округом (ЦВО). На этом посту он сменил генерал-полковника Александра Лапина. Такая запись появилась в базе «Спарк» и в ЕГРЮЛ.

Александр Лапин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Напомним, в середине января о назначении Мордвичева сообщал депутат Госдумы Дмитрий Саблин («Единая Россия»).

«Поздравляю Андрея Мордвичева с назначением на пост командующего Центральным военным округом», — написал он, назвав нового командующего ЦВО «смелым человеком и боевым генералом».

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В 2017 году Мордвичев занимал должность начальника Южно-Сахалинского гарнизона. В 2018 году его назначили первым заместителем командующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), а в 2021 году — первым заместителем командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО).

В марте прошлого появилась информация, что Андрей Мордвичев якобы погиб на аэродроме в Чернобаевке (Херсонская область). Однако данные утверждения позднее опроверг глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что уже через несколько месяцев нынешний конфликт в ходе боевых действий обернется развалом России.