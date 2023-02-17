Вашингтон, 17 февраля, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Подрыв «Северных потоков» для США будет иметь ужасные последствия. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью изданию Democracy Now.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«Политические последствия будут для нас колоссальны. Байден и его люди в Белом доме отвергли это расследование и продолжают отнекиваться», — приводит издание слова Херша.

Он также отметил, что США получают одобрение в прессе, а The New York Times почему-то не освещает эту тему.

Журналист отметил, что политические последствия для США можно будет увидеть в долгосрочной перспективе, возможен даже выход некоторых стран из НАТО, поскольку держать их в холоде Вашингтону не так страшно, куда важнее для Байдена продолжать конфликт, в котором он не победит.

Херш назвал диверсией против Европы взрывы на российских трубопроводах.

По его мнению, одной из целей таких действий является ещё раз показать полную зависимость Европы от США.

Журналист добавил, что данная ситуация навредит и НАТО, так как в настоящее время в Европе в разы увеличились счета за газ и электричество. Он припомнил слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что Кремль больше не сможет использовать свой газ как оружие.

Херш считает, эта идея доминирует в США уже на протяжении более 20 лет.

«Это не новая тема. Нефть чертовски пугает нас — российская нефть и газ всегда чертовски пугали Вашингтон», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, американский журналист Сеймур Херш, проводивший независимое расследование причин взрыва на магистралях, заявил, что Центральное разведывательное управление США доставило в Норвегию специальное оборудование, с помощью которого норвежские водолазы смогли заложить взрывчатку под газопроводы «Северный поток».