На Камчатке родители растерзанного стаей собак ребёнка отсудили компенсацию в 6 млн рублей

Петропавловск-Камчатский, , 10:33 — REGNUM 6 млн рублей морального ущерба отсудили у службы благоустройства Петропавловска-Камчатского родители мальчика, которого загрызла стая бродячих собак. Об этом 17 февраля сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Бездомные собаки © Лев Федосеев/ТАСС

Отмечается, что в октябре 2022 года суд удовлетворил исковые родителей ребёнка в сумме 3 млн рублей каждому.

Служба благоустройства обжаловала приговор, но краевой суд оставил его без изменения. Теперь решение вступило в законную силу.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело о халатности, по итогам которого замглавы службы благоустройства был приговорён к двум годам колонии.

Осенью 2020 года в Петропавловске-Камчатском в районе улицы Красная сопка пропал восьмилетний ребёнок. На следующий день его нашли мёртвым в районе морского порта — по характеру травм было установлено, что его загрызли животные.