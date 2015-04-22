Петропавловск-Камчатский, 17 февраля, 2023, 10:33 — ИА Регнум. 6 млн рублей морального ущерба отсудили у службы благоустройства Петропавловска-Камчатского родители мальчика, которого загрызла стая бродячих собак. Об этом 17 февраля сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Лев Федосеев/ТАСС Бездомные собаки

Отмечается, что в октябре 2022 года суд удовлетворил исковые заявления родителей ребёнка в сумме 3 млн рублей каждому.

Служба благоустройства обжаловала приговор, но краевой суд оставил его без изменений. Теперь решение вступило в законную силу.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело о халатности, по итогам которого замглавы службы благоустройства был приговорён к двум годам колонии.

Осенью 2020 года в Петропавловске-Камчатском в районе улицы Красная Сопка пропал восьмилетний ребёнок. На следующий день его нашли мёртвым в районе морского порта — по характеру травм было установлено, что его загрызли животные.