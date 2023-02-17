Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Минск, 17 февраля 2023, 10:28 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Москву на переговоры с главй России Владимиром Путиным, передает 17 февраля БелТА.
Лидеры двух стран условились о новой встрече еще в ходе телефонного разговора 5 февраля. Тогда они обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что посетит Китай в марте текущего года.
По его словам, визит состоится в начале месяца по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
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