Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Минск, 17 февраля, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Москву на переговоры с главой России Владимиром Путиным, передает 17 февраля БелТА.
Павел Бедняков/POOL/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лидеры двух стран условились о новой встрече еще в ходе телефонного разговора 5 февраля. Тогда они обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что посетит Китай в марте текущего года.
По его словам, визит состоится в начале месяца по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
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