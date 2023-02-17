Киев, 17 февраля, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Украинские власти несут огромные потери в результате наступательных действий российских военных, но при этом не оставляют надежд за несколько месяцев развалить Россию. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 16 февраля разоткровенничался с журналистами в ходе телемарафона, заявив о том, что уже через три месяца нынешний конфликт в ходе боевых действий обернется развалом России.

Константин Маковский. Украина

Данилов высказал уверенность в том, что летом украинцы увидят «совсем другую картину на фронте и на других участках». По его словам, Россия «будет демонтирована в том виде, в каком она есть сейчас».

Заявление, подобное этому, украинские власти с подачи своих западных спонсоров выдвигали неоднократно. Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 февраля заявил, что Североатлантической альянс будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Готовится очередной пакет помощи Украине на 10 млрд долларов. Не исключено, что, помимо танков, Киев получит истребители.

Также украинской армии предстоит обучение по сокращению расхода артиллерийских боеприпасов во время боев и по маневрированию.

Решения западных лидеров о поддержке Украины вооружением считает абсурдными заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. В эфире Первого канала 16 февраля он заявил: «Всё то, что сейчас загружается на очередной морской транспорт, будет перемолото. Все эти «Леопарды», которые с миру по нитке направляются туда, будут повергнуты на украинских полях нашим огнем», — отметил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о скором развале России прозвучало в эфире телемарафона. По его словам, в противном случае Российская Федерация якобы будет представлять угрозу как для Украины, так и для всего мира.

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