Вертолет Robinson с тремя людьми на борту пропал в Сахалинской области
Южно-Сахалинск, 17 февраля 2023, 10:24 — REGNUM В Сахалинской области пропал с радаров вертолет Robinson, на борту которого находились три человека, сообщает 17 февраля РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По предварительным данным, на борту воздушного судна находились три человека. На поиск вертолета выдвинулись спасатели.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2022 года вертолёт Robinson потерпел крушение под Тверью. На его борту находились два человека. Вертолёт разбился недалеко от посёлка Вязовец. На месте скончались пилот и пассажир.
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