Белгород, 17 февраля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил работу систем противовоздушной обороны. Об этом он сообщил 17 февраля на своей странице «ВКонтакте».

Евгений Биятов/РИА Новости Работа ПВО

«Доброе утро, дорогие друзья. И все-таки оно доброе, несмотря на то, что мы ночью проснулись в Белгороде от сильных взрывов. Работала наша ПВО», — написал он, добавив, что сведений о погибших и пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в столице Белгородской области могла сработать система противовоздушной обороны. В небе над центром города произошло семь взрывов.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артёмовска к эвакуации из города, «если они законопослушные, патриотичные граждане». Чиновница отметила, что в городе остаются порядка шести тысяч мирных жителей.