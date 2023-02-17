В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
Киев, 17 февраля 2023, 10:21 — REGNUM В Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога. Об этом 17 февраля свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным министерства, тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях в 09:39 мск.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в Одессе прогремело несколько взрывов.
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