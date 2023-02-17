Симферополь, , 10:40 — REGNUM Заместитель председателя государственного совета Республики Крым Владимир Бобков заявил, что в случае агрессии в отношении Крыма со стороны Украины ответ будет жесточайшим, поскольку позволит применить в отношении Украины максимально разрушительные средства поражения. Об этом пишет РИА Новости.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Бобков заявил, что ответ на агрессию в отношении Крыма будет жесточайшим. Он уточнил, что если и имеются какие-либо факторы, сдерживающие Россию от применения максимально разрушительных средств поражения, то агрессия в отношении крымского полуострова полностью развяжет Российской Федерации руки.

Он напомнил, что Крым для России имеет сакральное значение.

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты России в Крыму «легитимными целями» для Киева, она также заявила, что Вашингтон поддерживает удары по ним.

Как передавало ИА REGNUM, Нуланд также заявила, что Киеву нужно вернуть некоторые территории, прежде чем задумываться о том, что Крым снова станет принадлежать Украине.