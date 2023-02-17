Москва, , 10:16 — REGNUM Исламисты, ликвидированные в Калужской области, намеревались подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами на территории химического предприятия. Об этом сообщили 17 февраля в Центре общественных связей ФСБ России.

В ходе операции Цитата из видео ФСБ РФ

На кадрах, распространённых ведомством, показан частный дом, в который ворвались силовики. При задержании двое сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказали сопротивление, правоохранители применили против них оружие и ликвидировали.

Исламисты были уроженцами республик Центральной Азии. После совершения теракта они намеревались принять участие в боевых действиях в Сирии. Подорвать цистерны на химпредприятии они собирались с помощью самодельной бомбы и зажигательных смесей.

Среди правоохранителей потерь нет, мирные граждане в ходе операции не пострадали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о теракте, предотвращённом в Калужской области.