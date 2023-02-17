Москва, 17 февраля, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Исламисты, ликвидированные в Калужской области, намеревались подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами на территории химического предприятия. Об этом сообщили 17 февраля в Центре общественных связей ФСБ России.

Цитата из видео ФСБ РФ В ходе операции

На кадрах, распространённых ведомством, показан частный дом, в который ворвались силовики. При задержании двое сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказали сопротивление, правоохранители применили против них оружие и ликвидировали.

Исламисты были уроженцами республик Центральной Азии. После совершения теракта они намеревались принять участие в боевых действиях в Сирии. Подорвать цистерны на химпредприятии они собирались с помощью самодельной бомбы и зажигательных смесей.

Среди правоохранителей потерь нет, мирные граждане в ходе операции не пострадали.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о теракте, предотвращённом в Калужской области.