Берлин, , 10:00 — REGNUM Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который на открытии международного кинофестиваля Берлинале призвал кинематографистов и артистов заявить о своей поддержке Украине. Тогда Зеленский заявил, что в сложившейся ситуации искусство не может быть нейтральным.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом читатели немецкой газеты отмечают, что уже не осталось никаких событий, где Зелинский не выступал со своими нравоучительными речами.

Один их них поинтересовался, осталось ли на Западе ещё какое-нибудь мероприятие, на которое не пригласили комика из Украины?

Другой читатель пошутил, сообщив, что в детском саду будет праздник по случаю дня рождения, в связи с этим, сможет ли он рассчитывать на выступление Зеленского?

Один из читателей пошутил, что «Золотой медведь» достаётся Зеленскому как лучшему политическому актеру.

Читатели рассказывают, что когда видят на экране телевизора Зеленского, то переключают на другой канал.