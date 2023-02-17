Aviation Week: ВВС США уничтожили ракетой за $400 тыс. зонд радиолюбителей

Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Воздушный шар из термоплёнки за $12, запущенный клубом радиолюбителей в штате Иллинойс, может быть одним из трёх «неопознанных объектов», недавно сбитых ВВС США. Об этом пишет Aviation Week.

Аэростат Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Клуб, известный как «Бригада воздушных шаров Северного Иллинойса» (NIBBB), заявил о потере связи с одним из своих аппаратов с позывным K9YO. Зонд из термоплёнки с миниатюрной солнечной батареей шесть раз обогнул Землю и в последний раз подавал сигналы с Аляски в ночь на 10 февраля.

Примерно в том же районе истребитель F-22 выпустил ракету с тепловым наведением стоимостью $400 тыс. по «представляющему опасность неопознанному объекту». Обломки аппарата найдены не были.

Издание отмечает, что в последние годы любители пико-воздухоплавания наблюдают за кругосветными зондами, наполненными гелием. Устройство, привязанное к пико-шарам, передаёт сигналы о местоположении.

Из-за небольшого веса (до 2,5 кг) аппараты не попадают под большинство полётных ограничений. Одновременно в небе могут находиться десятки таких шаров. Некоторые успевают облететь планету несколько раз до того, как выйдут из строя.