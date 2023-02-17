Aviation Week: сбитый военными США «объект» могли запустить радиолюбители
Вашингтон, 17 февраля 2023, 09:56 — REGNUM Воздушный шар из термоплёнки за $12, запущенный клубом радиолюбителей в штате Иллинойс, может быть одним из трёх «неопознанных объектов», недавно сбитых ВВС США. Об этом пишет Aviation Week.
Клуб, известный как «Бригада воздушных шаров Северного Иллинойса» (NIBBB), заявил о потере связи с одним из своих аппаратов с позывным K9YO. Зонд из термоплёнки с миниатюрной солнечной батареей шесть раз обогнул Землю и в последний раз подавал сигналы с Аляски в ночь на 10 февраля.
Примерно в том же районе истребитель F-22 выпустил ракету с тепловым наведением стоимостью $400 тыс. по «представляющему опасность неопознанному объекту». Обломки аппарата найдены не были.
Издание отмечает, что в последние годы любители пико-воздухоплавания наблюдают за кругосветными зондами, наполненными гелием. Устройство, привязанное к пико-шарам, передаёт сигналы о местоположении.
Из-за небольшого веса (до 2,5 кг) аппараты не попадают под большинство полётных ограничений. Одновременно в небе могут находиться десятки таких шаров. Некоторые успевают облететь планету несколько раз до того, как выйдут из строя.