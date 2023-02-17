Калуга, 17 февраля, 2023, 09:51 — ИА Регнум. В Калужской области ликвидировали двоих человек, которые планировали теракт на предприятии химической промышленности, сообщили 17 февраля в ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По данным ведомства, они присягнули на верность «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и после теракта планировали уехать в Сирию.

При задержании фигуранты оказали вооруженное сопротивление, ответным огнем они были ликвидированы.