ФСБ предотвратила теракт в Калужской области
ФСБ сообщила о ликвидации планировавших теракт в Калужской области
Калуга, 17 февраля, 2023, 09:51 — ИА Регнум. В Калужской области ликвидировали двоих человек, которые планировали теракт на предприятии химической промышленности, сообщили 17 февраля в ФСБ.
Иван Шилов ИА REGNUM
ФСБ
По данным ведомства, они присягнули на верность «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и после теракта планировали уехать в Сирию.
При задержании фигуранты оказали вооруженное сопротивление, ответным огнем они были ликвидированы.