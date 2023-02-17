Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала к эвакуации жителей Артёмовска

Киев, , 10:06 — REGNUM Успехи российских войск в ДНР под Артёмовском становятся всё очевиднее. Вице-премьер Украины Ирина Верещук 17 февраля призвала горожан к эвакуации из города, «если они законопослушные, патриотичные граждане». Чиновница отметила, что в городе остаются порядка шести тысяч мирных жителей.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Бои под Артёмовском (украинское название — Бахмут) начались с мая 2022 года, а с октября перешли в ожесточенную фазу. Сражение в этом направлении (севернее города в районе автодороги на Славянск) ведёт ЧВК «Вагнер». В настоящее время оперативная ситуация в городе не позволяет ВСУ продолжать вести активные боевые действия.

Артёмовск является плацдармом для полного освобождения ДНР, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, освобождение Артёмовска необходимо, чтобы взять под контроль оставшиеся города Донецкой Народной Республики.

«Надо освобождать полностью Артёмовск, чтобы была возможность перерезать все пути подвоза боеприпасов для бандеровских войск. Ну и чтобы открылась дорога для наступления на еще не освобожденные города ДНР, в том числе Кременчуг», — пояснил эксперт.

По прогнозам источников американского издания The Washington Post, русские оттеснят украинцев на укрепленные позиции» по линии Часов Яр — Краматорск — Константиновка, и дальше «борьба продолжится».

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко считает, что взятие Артёмовска российскими войсками «может занять ещё две-три недели». Комментируя заявления командования российских штурмовых подразделений, он отметил, что скорого взятия города ждать не приходится.

«Воюют там серьёзно, каждый день в расположение гарнизона перебрасывают новое «пушечное мясо» — по 300–500 человек», — считает Онуфриенко.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости эвакуироваться жителей Артёмовска (украинское название — Бахмут) предупредила вице-премьер Украины Ирина Верещук. В своем телеграм-канале 17 февраля она заявила, что сделать это должны все «законопослушные, патриотичные граждане».

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