На Украине создали петицию с просьбой не отменять празднование 9 Мая
Киев, 17 февраля 2023, 09:37 — REGNUM На сайт офиса Владимира Зеленского внесена петиция с просьбой не отменять празднование 9 Мая.
Также в тексте указано, что отмена празднования 9 Мая на Украине — это еще одна попытка реализации идеи тотального демонтажа исторической памяти.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа депутатов Верховной рады Украины, в том числе от правящей партии «Слуга народа», внесла в парламент законопроект об отказе от празднования 8 Марта, Первомая и Дня Победы 9 мая.
Праздновать 9 Мая «нечего», полагают авторы законопроекта, в этот день, по их мнению, надлежит скорбеть «вместе с Европой».