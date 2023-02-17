«Этого нельзя допустить!» На Украине создали петицию с просьбой не отменять празднование 9 Мая

Киев, , 09:37 — REGNUM На сайт офиса Владимира Зеленского внесена петиция с просьбой не отменять празднование 9 Мая.

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ветераны, работники тыла, жертвы концлагерей ушли, поколение ушло, осталось только одно — память о тяжелых боях, упорном труде и Великой Победе», — говорится в тексте.

Также в тексте указано, что отмена празднования 9 Мая на Украине — это еще одна попытка реализации идеи тотального демонтажа исторической памяти.

«Этого нельзя допустить!» — заключили авторы петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа депутатов Верховной рады Украины, в том числе от правящей партии «Слуга народа», внесла в парламент законопроект об отказе от празднования 8 Марта, Первомая и Дня Победы 9 мая.

Праздновать 9 Мая «нечего», полагают авторы законопроекта, в этот день, по их мнению, надлежит скорбеть «вместе с Европой».